Çiğli Belediyesi’nde 489 milyonluk satış ihalesinde kimse teklif vermedi

Borç ödemek için mülkiyeti kendisine ait taşınmazları deyim yerindeyse haraç mezat satan CHP'li belediyelere bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde mülkiyeti belediyeye ait 28 adet taşınmazı satışa çıkardığını duyuran Çiğli Belediyesi umduğunu bulamadı. 7 Temmuz 2026 Salı günü yapılacağı ilan edilen ihalede satışa çıkarılan taşınmazlara hiçbir teklif gelmedi. Durum böyle olunca Çiğli Belediyesinin büyük hevesle satmayı planladığı taşınmazlar elde kaldı.

SATIŞTAN ELDE EDİLEN GELİRLE BORÇ ÖDENECEKTİ

Satıştan elde edilen gelirle asfalt yatırımı yapıp borç ödemeyi planlayan Çiğli Belediyesi'nin kasasına her şey yolunda gitseydi bu satışlardan kasasına 489 milyon liralık kaynak aktarılacaktı.

28 PARSEL SATIŞA ÇIKARILMIŞTI

İhalede en yüksek muhammen bedelli taşınmaz, Harmandalı'daki 4 bin 502 metrekarelik dev konut alanıydı. Söz konusu parsel için başlangıç bedeli olarak 114 milyon 811 bin 200 lira bedel belirlenirken; ikinci sırada yine Harmandalı'daki 87,5 milyon lira muhammen bedele sahip konut alanı bulunuyordu. En düşük muhammen bedelli taşınmaz ise 783 bin liralık muhammen bedele sahip Büyük Çiğli mahallesindeki 29 metrekarelik konut imarlı parsel olarak listede yer alıyordu.

24'ÜNE AÇIK 4'ÜNE İSE KAPALI ZARF USULÜ TEKLİF YAPILACAKTI

İhalede 24 taşınmazın açık teklif usulüyle, 4 taşınmazın ise kapalı zarf usulü teklifle satışa sunulması planlanıyordu. Şimdi tüm gözler Çiğli Belediyesine çevrildi. Çiğli belediyesinin elde kalan taşınmazları önümüzdeki süreçte satmak için yeniden ihaleye çıkması bekleniyor.