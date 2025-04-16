Çiğli’de grev kapıda: Son sözü işçiler söyleyecek

Çiğli Belediyesinde Kasım 2024'ten bu yana belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 10 No'lu şube ile işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodemsen arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. İşverenin geçtiğimiz günlerde sunduğu yüzde 15.74'lük maaş artışı teklifi sendika kanadında kabul görmedi. Yaşanan şok gelişme sonrası sendika açıklama yaparak anlaşma sağlanamaması durumunda 17 Nisan'da greve gideceklerini duyurdu.

SON KARARI İŞÇİ VERECEK

Greve saatler kala belediye yönetiminden yüzde 29'luk yeni bir teklif geldi. Sendika belediye yönetiminin sunduğu son teklifi işçilere sorma kararı aldı. Önümüzdeki saatlerde sendika örgütlü olduğu birimlerde sandık kurup işçilere teklifin kabul edilip edilmeyeceğini soracak. Eğer işçiler teklife evet derse Belediye yönetimi ile sendika arasında geçtiğimiz kasım ayından bu yana sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlanacak. Taraftarlar sözleşmenin altına imza atacak. Eğer anlaşma sağlanmazsa sendika önceden duyurduğu gibi 17 Nisan'da greve gidip iş bırakacak.

CADDE VE SOKAKLARDA ÇÖP DAĞLARI OLUŞACAK

Durum böyle olursa ilçede çöpler toplanmayacak. Dolayısı ile cadde ve sokaklarda toplanmayan çöpler ısınan havanın da etkisi ile çevre sağlığını tehdit edebilecek. Grevden ilçe genelindeki park bahçe ve yeşil alanlar da nasibini alacak. Parkların bakımı temizliği ve sulama işlemleri yapılmayacak, asfaltlama çalışmaları başta olmak üzere daha birçok belediye hizmeti grev nedeniyle durma noktasına gelecek.