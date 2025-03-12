Çiğli’de isyan! Başkan Yıldız sözünü tutmadı, işten atılan işçiler ayaklandı

Çiğli Belediyesi'nde Onur Emrah Yıldız'ın göreve gelir gelmez işten çıkardığı 147 işçiden bazıları yeniden eyleme başladı. İşçiler, DİSK Genel-İş'in çözüm üretmediğini de dile getirerek, eylemlere yeniden başlama kararı aldıklarını belirtti.

İŞÇİYE VERİLEN SÖZLER TUTULSUN

Belediye binası önünde toplanan işçiler, Onur Emrah Yıldız'ın 'Ocak ayında işe alınacaksınız' sözünü hatırlatarak, 'işçiye verilen sözler tutulsun' sloganı attı.

9 AYDIR AÇIM

İşten çıkarılan işçilerden birinin Belediyede Onur Emrah Yıldız'ın önünü keserek, 'Ben kriz geçirmek üzereyim. 9 aydır açım, 2 tane çocuğum var. Delirttin beni. Polis gelsin. Namus sözü verdin' diye bağırdığı görüldü. İşçi kadına belediye görevlileri müdahale etti.

CHP ÖNÜNDE EYLEM

İşçiler, 2024 yılı Temmuz ayında CHP Genel Merkez önünde günlerce eylem yapmış ve CHP Lideri Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirmişti. Ancak görüşmeden sonuç çıkmamış ve işlerine geri dönememişlerdi.

BAŞKAN SÖZ VERMİŞTİ AMA…

Son olarak işçilerin örgütlü olduğu DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile Başkan Yıldız bir araya gelmiş yapılan görüşme sonrası Başkan Yıldız DİSK'e üye 23 işçinin Ocak ayında belediyede tekrar işbaşı yaptırılacağını açıklamıştı. Yıldız söz vermesine rağmen sözünü tutmamış işten çıkarılan işçiler işlerine iade edilmemişti.