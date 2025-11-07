Çiğli’de sular bir türlü durulmuyor: Memurlar yine iş bıraktı

İzmir'in Çiğli ilçesinde belediye çalışanlarının başlattığı eylem 16. gününe girdi.Tüm Bel-Sen ve Tüm Yerel Sen üyeleri, aylardır ödenmeyen Sosyal Denge Tazminatları (SDT) nedeniyle iş bıraktı.

BUNUN ADI EMEK GASPI

Tüm Yerel Sen İzmir 2 No'lu Şube tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, her ay belediye çatısı altındaki memurlara maaşları ile birlikte ödenen Sosyal Denge Tazminatlarının memurun yasal hakkı olduğu hatırlatıldı. Belediye yönetiminin ödemeleri yapmayarak emek gaspına neden olduğunu belirten sendika: "Biz bu kurumların asli unsurlarıyız. Emeğimizin karşılığı olan SDT kimsenin lütfu değildir" ifadeleri kullanıldı. Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube ise, belediye yönetiminden somut bir ödeme planı sunulana kadar direnişi sürdüreceklerini açıkladı.

İŞÇİLER DE EYLEM YAPMIŞTI

Şimdi tüm gözler belediye yönetimine çevrildi. Belediye bünyesinde görev yapan işçiler de geçtiğimiz günlerde maaşlarındaki gecikme nedeniyle eylem yapmış, CHP'li belediye başkanı Onur Emrah Yıldız personele olan borçları ödemek için belediye meclisinden borçlanma yetkisi almıştı.