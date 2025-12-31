Cihan Ünal kimdir, nereli ve kaç yaşında? O Ses Türkiye konuğu Cihan Ünal dizi ve filmleri

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde sahne alan deneyimli oyuncu Cihan Ünal, etkileyici performansıyla yılın son gecesinde ekran başındaki milyonlara unutulmaz anlar yaşattı. Tiyatro kökenli bir sanatçı olarak tanınan Ünal, bugüne kadar birçok dizi, film ve tiyatro oyununda rol aldı. Peki, Cihan Ünal kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı ve kariyeri...
Cihan Ünal, 22 Ocak 1946 tarihinde Kastamonu'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini farklı şehirlerde tamamlayan Ünal, sanatla küçük yaşlarda tanıştı. 1960-1964 yılları arasında Ankara Radyosu Çocuk Kulübü'nde eğitim programları ve radyo tiyatrolarında çocuk seslendirme sanatçısı olarak görev aldı. Aynı dönemde Ankara Devlet Tiyatrosu oyunlarında küçük rollerde sahneye çıktı.
1964 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'na giren Cihan Ünal, 1969'da tiyatro bölümünden mezun oldu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalışmaya başladı. Sinema kariyerine 1971 yılında "Damdaki Kemancı" filmiyle adım atan Ünal, ardından Türk sinemasının ilk korku filmleri arasında yer alan "Şeytan"da rol aldı. Sanat yaşamı boyunca hem sahnede hem akademide aktif rol üstlenen Ünal, Ankara, Mimar Sinan, Yeditepe ve Hacettepe üniversitelerinde diksiyon, rol, mimik ve sahne dersleri verdi. British Council bursu ile Londra'da eğitim alan sanatçı, Royal Shakespeare Company ve Kraliyet Dramatik Sanatlar Akademisi'nde çalışmalarda bulundu.
Sanatla iç içe bir aileden gelen Cihan Ünal'ın ablası Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Hepşen Akar, abisi ise orkestra kemancısı Mete Ünal'dır. Yeğeni Volkan Ünal da oyunculuk yapmaktadır.
Cihan Ünal, ilk evliliğini Sabiha Tarhan ile yaptı ve bu evlilikten Irmak adında bir kızı oldu. İkinci evliliğini "Mine" filminin setinde tanıştığı Türkan Şoray ile gerçekleştiren Ünal'ın bu evlilikten Yağmur adında bir kızı bulunmaktadır.
1971: Damdaki Kemancı
1974: Şeytan
1975: Yargıç ve Celladı
1977: Gül ve Bülbül
1980: IV. Murat
1981: Herhangi Bir Kadın
1982: Seni Kalbime Gömdüm
1982: Mine
1982: O Kadın
1982: Gazap Rüzgarları
1983: Seni Seviyorum
1983: İhtiras Fırtınası
1984: Bir Sevgi İstiyorum
1985: Körebe
1985: Bir Kadın Bir Hayat
1987: Kalbimdeki Düşman
1987: Kuruluş "Osmancık"
1988: Gece Dansı Tutsakları
2001: Nisan Yağmuru
2004: Kadın İsterse
2007: Aşk Yeniden
2016: Muhteşem Yüzyıl Kösem
2017: Söz (Büyük Bey)
2018: Bir Mucize Olsun
2018: Kafalar Karışık (Ünal)
2022: Yalnız Kurt (Davut Bahadır)
2025-: Kuruluş Orhan