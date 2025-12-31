Cihan Ünal kimdir, nereli ve kaç yaşında? Türkan Şoray’ın eski eşi Cihan Ünal dizi ve filmleri

CİHAN ÜNAL KİMDİR?

Cihan Ünal, 22 Ocak 1946 tarihinde Kastamonu'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini farklı şehirlerde tamamlayan Ünal, sanatla küçük yaşlarda tanıştı. 1960-1964 yılları arasında Ankara Radyosu Çocuk Kulübü'nde eğitim programları ve radyo tiyatrolarında çocuk seslendirme sanatçısı olarak görev aldı. Aynı dönemde Ankara Devlet Tiyatrosu oyunlarında küçük rollerde sahneye çıktı.

1964 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'na giren Cihan Ünal, 1969'da tiyatro bölümünden mezun oldu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalışmaya başladı. Sinema kariyerine 1971 yılında "Damdaki Kemancı" filmiyle adım atan Ünal, ardından Türk sinemasının ilk korku filmleri arasında yer alan "Şeytan"da rol aldı. Sanat yaşamı boyunca hem sahnede hem akademide aktif rol üstlenen Ünal, Ankara, Mimar Sinan, Yeditepe ve Hacettepe üniversitelerinde diksiyon, rol, mimik ve sahne dersleri verdi. British Council bursu ile Londra'da eğitim alan sanatçı, Royal Shakespeare Company ve Kraliyet Dramatik Sanatlar Akademisi'nde çalışmalarda bulundu.