Cihan Ünal kimdir, nereli ve kaç yaşında? Türkan Şoray’ın eski eşi Cihan Ünal dizi ve filmleri

Giriş Tarihi: 31.12.2025 11:32 Son Güncelleme: 31.12.2025 11:33

O Ses Türkiye yılbaşı özel programında sahne alan usta oyuncu Cihan Ünal, etkileyici performansıyla 31 Aralık gecesine damga vuran isimler arasında yer aldı. Ekran başındaki izleyicilerden yoğun ilgi gören Ünal, sanat kariyeri boyunca tiyatro, sinema ve televizyon projelerinde üstlendiği rollerle tanınan önemli isimler arasında bulunuyor. Peki, Cihan Ünal kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, usta ismin rol aldığı dizi ve fimler...

Peki, Cihan Ünal kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı ve kariyeri...

CİHAN ÜNAL KİMDİR?

Cihan Ünal, 22 Ocak 1946 tarihinde Kastamonu'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini farklı şehirlerde tamamlayan Ünal, sanatla küçük yaşlarda tanıştı. 1960-1964 yılları arasında Ankara Radyosu Çocuk Kulübü'nde eğitim programları ve radyo tiyatrolarında çocuk seslendirme sanatçısı olarak görev aldı. Aynı dönemde Ankara Devlet Tiyatrosu oyunlarında küçük rollerde sahneye çıktı.

1964 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'na giren Cihan Ünal, 1969'da tiyatro bölümünden mezun oldu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalışmaya başladı. Sinema kariyerine 1971 yılında "Damdaki Kemancı" filmiyle adım atan Ünal, ardından Türk sinemasının ilk korku filmleri arasında yer alan "Şeytan"da rol aldı. Sanat yaşamı boyunca hem sahnede hem akademide aktif rol üstlenen Ünal, Ankara, Mimar Sinan, Yeditepe ve Hacettepe üniversitelerinde diksiyon, rol, mimik ve sahne dersleri verdi. British Council bursu ile Londra'da eğitim alan sanatçı, Royal Shakespeare Company ve Kraliyet Dramatik Sanatlar Akademisi'nde çalışmalarda bulundu.

CİHAN ÜNAL EVLİ Mİ?

Sanatla iç içe bir aileden gelen Cihan Ünal'ın ablası Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Hepşen Akar, abisi ise orkestra kemancısı Mete Ünal'dır. Yeğeni Volkan Ünal da oyunculuk yapmaktadır.

Cihan Ünal, ilk evliliğini Sabiha Tarhan ile yaptı ve bu evlilikten Irmak adında bir kızı oldu. İkinci evliliğini "Mine" filminin setinde tanıştığı Türkan Şoray ile gerçekleştiren Ünal'ın bu evlilikten Yağmur adında bir kızı bulunmaktadır.

CİHAN ÜNAL'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

1971: Damdaki Kemancı

1974: Şeytan

1975: Yargıç ve Celladı

1977: Gül ve Bülbül

1980: IV. Murat

1981: Herhangi Bir Kadın

1982: Seni Kalbime Gömdüm

1982: Mine

1982: O Kadın

1982: Gazap Rüzgarları

1983: Seni Seviyorum

1983: İhtiras Fırtınası

1984: Bir Sevgi İstiyorum

1985: Körebe

1985: Bir Kadın Bir Hayat

1987: Kalbimdeki Düşman

1987: Kuruluş "Osmancık"

1988: Gece Dansı Tutsakları

2001: Nisan Yağmuru

2004: Kadın İsterse

2007: Aşk Yeniden

2016: Muhteşem Yüzyıl Kösem

2017: Söz (Büyük Bey)

2018: Bir Mucize Olsun

2018: Kafalar Karışık (Ünal)

2022: Yalnız Kurt (Davut Bahadır)

2025-: Kuruluş Orhan

