Cihaz alarm vermiş!

İzmir'in Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'ta 12 Kasım'da tahtakurusu için yapılan ilaçlama sonrası 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın ölmesi, 3 kişinin zehirlenmesiyle ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünce (AFAD) rapor hazırlandı. Hazırlanan raporlar, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasına girdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün raporunda evde, yüksek kapasiteli, tahıl, bakliyat, kuru meyve ambar ve depolarında kullanılan tarımsal ilaçların kullanıldığı belirtildi. İlaçların, Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsatlandırılmış haşere, böcek ve bakterilerin kapalı bir ortamda gaz halindeki kimyasal maddelerle boğulması sınıfında bulunan bitki koruma ürünleri olduğu aktarıldı. AFAD ekiplerinin, olayın ardından evde gaz ölçüm cihazıyla yaptığı ölçümler de dosyaya eklendi. Bu kurumun raporunda apartman dairesinde 14 Kasım'da yapılan gaz ölçümlerimde cihazın sensörlerinin, ölçüm aralığı aşıldığında verdiği uyarı olan "OVER alarmı"nı verdiği aktarıldı. Raporda hidrojen siyanür, hidrojen sülfür ve karbonmonoksit için cihazın ölçüm aralığı aşıldığında verdiği uyarı olan "OVER alarmı"nı verdiğine, aşılan üst değerlerin hidrojen siyanür için 50 ppm, hidrojen sülfür için 200 ppm, karbonmonoksit için 500 ppm olduğuna yer verildi.