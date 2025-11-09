Çıkan kavgada oğlunu katletmişti: O baba tutuklandı!

Olay, dün akşam Taşköprü ilçesine bağlı Kuyluş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. ile oğlu Önder Çalık (42) arasında evde bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile H.Ç., evde bulunan silahla oğlu Önder Çalık'a ateş etti.