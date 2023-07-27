Çikolata Müzesi Nerede? Pelit Çikolata Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Çikolata Müzesi nerede olduğu bilgisi, müzeyi ziyaret etmeyi planlayanlar için önemlidir. Bu müze hem çocuklara hem de yetişkin kişilere yönelik müzelerden biridir. İsminden de belli olduğu üzere müzenin bünyesinde yer alan çok sayıda tarihi yapıt, tamamen çikolatan yapılmıştır. Çikolata kokusunun yoğun olduğu bu müzeye ulaşmak için Pelit Çikolata Müzesi'ne nasıl gidilir ve giriş ücreti ne kadar sorularının yanıtlarının bilinmesi gerekmektedir.

Çikolata Müzesi Nerede?

Çikolata Müzesi, gerek çocuklara gerekse büyüklere hitap etmekle birlikte çikolata tutkunlarının da uğrak noktaları arasında bulunmaktadır. Pelit Çikolata Müzesi olarak da bilinen bu müze, diğer tüm müzelerden oldukça farklı bir konsepte sahiptir. Müze içerisinde sergilenen pek çok tarihi yapıt, özel olarak çikolatadan hazırlanmıştır. Bu yüzden müzeye girildiği andan itibaren çikolata kokusunu almak mümkündür. İçeride çikolatan yapılan şelalelerden köylere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Osman Gazi gibi tanınan ve önde gelen isimlerin heykellerinden tablolara kadar pek çok eser sergilenmektedir. Müze, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan ve en büyük ilçesi olma özelliğini taşıyan Esenyurt ilçesinde yer almaktadır.

Çikolata Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Bu müze İstanbul şehrinde yer alan ve yirmi beş bin metrekarelik bir alan üzerinde konumlanan müzelerden biridir. Hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'ndan ulaşım için pek çok farklı alternatif mevcuttur. Metrobüs hattının geçtiği her yerden kolay bir şekilde ulaşım sağlanabilir. Bunun için Avcılar'a doğru giden metrobüs hattını tercih edebilirsiniz. Avcılar'a ulaşım sağladıktan sonra bu noktadan otobüs veya minibüs gibi toplu taşıma araçlarını kullanılarak, müzeye gidilebilir. Anadolu Yakası'ndan gelmek isteyen ziyaretçilerin ise öncelikli olarak Avrupa Yakası'na varmaları gerekmektedir. Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Tuzla, Pendik, Kartal gibi bölgelerden gelecekler metro, otobüs ya da metrobüs araçlarını tercih edebilir. Ayrıca özel aracınız ile de kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilmeniz mümkündür.

Pelit Çikolata Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Bu müze Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere haftanın her günü ziyaretçi kabul etmektedir. Sabah saat 10'da ziyaretçilerine kapılarını açan müze, akşam saat 5'de kapılarını kapatmaktadır. Müzeye girişler ücretli olmakla birlikte sıfır ile üç yaş arasındaki çocuklardan giriş ücreti istenmemektedir. Bu çocuk grubuna dâhil olamayan kişiler için ise giriş bedeli güncel olarak 250 TL şeklindedir. Okul grubu olarak gelen kişilerin her birinden ise 200 lira giriş bedeli alınmaktadır. Ayrıca bu tür grupların gelmeden önce rezervasyon yaptırması gerekmektedir. Günümüzde birçok müzeye müze kart ile giriş yapılabilmektedir. Tamda bu noktada bu müzeyi ziyaret etmeyi planlayanları aklına müze kart geçiyor mu sorusu gelmektedir. Pek çok tarihi eserin çikolatadan yapıldığı bu müzede müze kart geçerli değildir.