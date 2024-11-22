Çikolatasıyla İsviçre’ye rakip oldu

Kırşehir'de ev hanımı Fadime Soylu 9 yaşındaki oğlunun "Annemin yaptığı çikolata başka çikolatalara benzemiyor "sözleri üzerine çikolata imalathanesi açarak iş kadını oldu. El yapımı, doğal ve kendine özgü çikolatalar üreterek çikolatalarının patentini alan genç kadın girişimci, ünlü Kaman cevizinden yaptığı çikolatayı Kırşehir'den İsviçre'deki hemşerilerine de kargo ile gönderiyor. 33 yaşında 2 çocuk annesi Fadime Soylu'nun ev hanımlığından iş kadınlığına uzanan hikâyesi 6 yıl önce başladı.Aldığı eğitimlerin sonunda çikolata imalathanesi açan Soylu marka patentini aldı. Eşi ve kayınpederinin de pastacı olduğunu belirten Fadime Soylu, "Bu süreçte en çok kayınpederimin desteğini gördüm. Katkı maddesiz doğal üretim yaptığım için tadına bakanlar bir daha vazgeçemiyor. Kırşehir ile özdeşleşen Kaman cevizinden yaptığımız cevizli çikolata en büyük favorim. En çok o tercih ediliyor yurtdışına bile gönderiyoruz. Yurtdışından gelen gurbetçi hemşerilerimiz İsviçre'den talepte bulunuyor. İsviçre'ye çikolata gönderiyorum" dedi.