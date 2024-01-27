Çile caddesi

İstanbul'da ticaretin ve turizmin merkezlerinden Laleli'de süren yol çalışması âdeta yılan hikayesine döndü.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ordu Caddesi'nde 2 Kasım 2022'de peyzaj ve kaldırım düzenlemesi başlattı. 350 günde bitirileceği vaad edilen çalışmaların 1.5 yıl geçmesine rağmen yalnızca yarısı tamamlandı.Caddeyi işgal eden paletler mağazalara girişi engellerken, yayalar yürümekte dahi zorluk çekiyor. Caddenin şantiyeye dönmesi sebebiyle yüzde 25 oranında müşteri kaybeden esnaf ise isyanlarda. Bölge sakinleri, çalışmaların en az 1.5 yıl daha süreceğini belirterek, bitmek bilmeyen düzenlemelerin turizme de büyük darbe vurduğunu söyledi.Bölgede 50 yıldır yaşadığını belirten piyangocu Garabüt Gürül, caddedeki çalışmaların çiley döndüğün belirtti.Gürül, "Her şey güzel olacak diyerek geldiler ama İstanbul'un gözbebeği Ordu Caddesi'ni çile caddesine dönüştürdüler. İyiye giden hiçbir şey yok. Taşlar 1.5 yıldan beri burada. Eğer bir hizmet yapılacaksa, o hizmetin belli bir süre içinde yapılması lazım. Böyle bir rezaletin olması hepimizi sıkıntıya düşürüyor. Yolda yürüyen insanların ayakları takılıp düşüyor. Araçlar giremediği için tüm yük tramvayda, özellikle çalışanlar büyük eziyet çekiyor. Turist kafileleri getirilemediği için de esnafın işleri ciddi şekilde düştü. Turizm bölgesindeki çalışmaların uzun tutulması ülke ekonomisine büyük darbedir" diye konuştu.Esnaf Semih Aykut da, vatandaşların ve turistlerin yaşadığı sıkıntıyı şu sözlerle dile getirdi: "Ordu Caddesi'ne paletlerin üzerinde taşları bıraktılar. Burası İstanbul'un en önemli turizm bölgelerinden. Yollar araç trafiğine kapatıldı. Hem esnaf hem de turistler büyük eziyet çekiyor. Dükkanların iş kapasitesi ciddi şekilde azaldı. Yüzde 25 müşteri kaybı yaşıyoruz. Turistler sanki şantiyede dolaşır gibi taşların arasından ve kazılmış alanlardan geçmek zorunda bırakıldı. Durumu belediye yetkililerine iletmemize rağmen hiçbir gelişme olmadı. Çalışmaların 1.5 yıl daha süreceği söylendi. Bunlar yetmezmiş gibi İBB, tarihi dokuya zarar verdiği gerekçesiyle gece yarısı dükkanlarımızın tabelalarını da parçalayarak söktü."