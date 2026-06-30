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Giriş Tarihi: 30.06.2026 01:20 Son Güncelleme: 30.06.2026 01:21

Çilek Dolunayı Edirne semalarını aydınlattı

Edirne semalarında yükselen Çilek Dolunayı, yüksek katlı binalarla oluşturduğu görsel şölenle izleyenleri kendine hayran bıraktı.

İHA
Çilek Dolunayı Edirne semalarını aydınlattı
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Yılın dikkat çeken gök olaylarından biri olarak kabul edilen Çilek Dolunayı, Edirne'de etkileyici görüntüler oluşturdu. Kentin farklı noktalarından görülebilen dolunay, özellikle yüksek katlı binaların üzerinden yükselirken ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Çilek Dolunayı Edirne semalarını aydınlattı

Adını renginden değil, Kuzey Amerika'da çilek hasadı dönemine denk gelmesinden alan Çilek Dolunayı, parlak görüntüsüyle yaz gecesine ayrı bir atmosfer kattı. Gökyüzünü izlemek için dışarı çıkan vatandaşlar ile fotoğraf tutkunları, bu eşsiz anları cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle görüntüledi.
Gökyüzünü aydınlatan Çilek Dolunayı, Edirne semalarında gece boyunca görsel bir şölen sundu.

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#EDİRNE #KUZEY AMERİKA

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Çilek Dolunayı Edirne semalarını aydınlattı
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