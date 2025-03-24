ÇILGIN İNDİRİM GÜNLERİ! 26 Mart-2Nisan ŞOK aktüel kataloğu yayında: Bahçe balkon ürünleri, televizyon, deterjan...

Şok Aktüel kataloğunda büyük indirimler ve kampanyalar heyecanla başladı! 26 Mart 2025 tarihli katalogda, bahçe ve balkon ürünleri için iki farklı sayfa yer alırken, haftanın fırsatları da iki ayrı sayfada sizleri bekliyor. Ayrıca, kahvaltılık ürünler için özel bir sayfa da satışa sunuldu. İşte, İşte 26 Mart-2Nisan ŞOK aktüel kataloğu ile indirimli fırsatlar...