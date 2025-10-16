ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 15 EKİM 2025 💥 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı!

Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam yapılacak çekiliş öncesi bilet sorgulama işlemlerine yoğun ilgi var. Haftada üç kez düzenlenen ve büyük ikramiyesiyle dikkat çeken oyunda, kazanan numaralar kısa süre içinde açıklanacak. Talihli olma umuduyla kuponlarını dolduran binlerce kişi gözünü çekilişe çevirdi. Peki, 15 Ekim Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
Sayısal Loto 15 Ekim çekilişi MPİ canlı ekranından gerçekleşiyor.
15 Ekim 2025 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaraları:
2-10-53-73-77-90-JOKER:36-SÜPERSTAR:71
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda İkramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.