ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 17 Kasım Sayısal Loto sonuçları şanslı rakamlar

Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 17 Kasım Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek. Haftada üç kez yapılan oyunda kazanan numaralar kısa süre içinde açıklanacak. Kupon sahipleri, büyük ikramiyeyi kimin kazanacağını merak ediyor. Peki, 17 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı ve nereden öğrenilebilir?
Sayısal Loto 17 Kasım çekilişi MPİ canlı ekranından gerçekleşiyor.
17 KASIM 2025 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
17 - 27 - 31 - 32 - 43 - 65
JOKER 26 + SÜPERSTAR 48
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda İkramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.