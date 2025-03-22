ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! Milli Piyango Online ile 22 Mart Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?

Çılgın Sayısal Loto için bugünkü çekiliş öncesinde bilet kontrolü yapanların sayısı arttı. Haftada üç kez gerçekleştirilen bu çekilişte, kazanan numaralar bu akşam belli olacak. Büyük ödül hayali kuran pek çok kişi sonuçları merakla beklerken, çekiliş milyonları ekran başına topladı. Peki, 22 Mart Cumartesi günü yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları duyuruldu mu? İşte ayrıntılar…
22 MART 2025 ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANDI MI?
Sayısal Loto 22 Mart çekilişi MPİ canlı ekranından gerçekleşti.Sonuçlar henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda İkramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez
ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.