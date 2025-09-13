Haberler Yaşam Haberleri ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA! Milli Piyango Online ile 13 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 13.9.2025 17:49

Haftanın Çılgın Sayısal Loto çekilişi, şans oyunu tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Milli Piyango Online sistemi üzerinden, noter denetiminde yapılacak çekilişle birlikte kazandıran sayılar belli olacak. Şansını denemek isteyenler kuponlarını doldururken heyecan bu akşamki çekilişe yönelmiş durumda. 13 Eylül Cumartesi gecesi gerçekleşecek çekilişin ardından, talihlilerin numaraları ve ikramiye bilgileri duyurulacak. Peki, 13 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları yayımlandı mı, sonuçlara nereden ulaşılır?

Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş öncesi ilgi yoğunlaştı. Haftada üç kez düzenlenen oyunda kazandıran numaralar kısa süre içinde açıklanacak. Büyük ikramiye umuduyla kuponlarını dolduran binlerce kişi gözünü kura saatine çevirdi. Peki, 13 Eylül Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto çekilişi 13 Eylül Cumartesim günü çekiliyor. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda İkramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez

