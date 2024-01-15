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Giriş Tarihi: 16.1.2024

Cilt kanseri tedavisinde kan testi devrimi

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Cilt kanseri tedavisinde kan testi devrimi
İngiliz bilim insanları, onlarca yıldır en iyi ve en etkili kanser tedavisini bulmak için araştırmalarını sürdürüyor. Kanserin belirlenmesi ve uygun tedaviye karar verilmesi aşamasında hastalar birçok görüntüleme ve test aşamasından geçiyor. Ancak basit bir kan testi hem maliyeti düşürüyor hem de bu süreci kısaltıyor. İngiltere'de bulunan The Christie NHS Foundation Trust uzmanları tarafından geliştirilen bir kan testi, cilt kanseri tedavisinde önemli bir aşamaya geldi. Sıvı biyopsi olarak bilinen test, şu anda deneme aşamasında. Ancak yakın gelecekte ileri melanom cilt kanseri için tedavi sürecinde etkili kararlar alınması için kullanılabilecek.

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Cilt kanseri tedavisinde kan testi devrimi
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