CİMER’e yapılan başvuru kurumları harekete geçirdi: Ankara Altındağ’da temeli zedelenen bina boşaltıldı

Olay, Altındağ Feridun Çelik Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaş tarafından CİMER'e yapılan başvuruda, komşu parselde bina sakinlerinin bilgisi ve izni olmaksızın derin hafriyat ve kazı çalışmaları yürütüldüğü, bu çalışmalar sonucunda binanın temelindeki doğal zeminin boşaldığı ve temel altında bulunan toprak ile kaya kütlesinin açığa çıktığı bildirildi. Başvuruda, söz konusu durumun binanın statik bütünlüğünü ve taşıyıcı sistemini doğrudan tehdit ettiği vurgulanarak acil denetim talep edildi.