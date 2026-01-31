Haberler Yaşam Haberleri CİMER'e yapılan başvuru kurumları harekete geçirdi: Ankara Altındağ'da temeli zedelenen bina boşaltıldı
Giriş Tarihi: 31.01.2026 09:38

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bitişik parselde yürütülen kontrolsüz inşaat kazısı, bir binanın temelini tehlikeye soktu. Vatandaşın CİMER’e yaptığı acil başvurunun ardından Altındağ Belediyesi ekipleri hızla harekete geçti. Yapılan teknik incelemelerde binanın statik bütünlüğünün risk altında olduğu belirlenirken, olası can ve mal kaybının önüne geçmek amacıyla bina tahliye edilerek mühürlendi, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olay, Altındağ Feridun Çelik Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaş tarafından CİMER'e yapılan başvuruda, komşu parselde bina sakinlerinin bilgisi ve izni olmaksızın derin hafriyat ve kazı çalışmaları yürütüldüğü, bu çalışmalar sonucunda binanın temelindeki doğal zeminin boşaldığı ve temel altında bulunan toprak ile kaya kütlesinin açığa çıktığı bildirildi. Başvuruda, söz konusu durumun binanın statik bütünlüğünü ve taşıyıcı sistemini doğrudan tehdit ettiği vurgulanarak acil denetim talep edildi.

CİMER üzerinden iletilen ihbarın ardından Altındağ Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti. Olası can ve mal kayıplarının önüne geçmek amacıyla bölgede ivedi teknik incelemeler gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sonucunda binanın risk oluşturduğu tespit edilerek tahliye kararı alındı.

Bina sakinleri ve eşyalarının çıkarılmasının ardından yapı mühürlenerek kullanıma kapatıldı. Çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, konuya ilişkin idari ve teknik işlemlerin sürdürüleceği bildirildi.

