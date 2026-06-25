Cimrilik boşanma sebebi

Evde cimrilik derecesinde aşırı tutumlu davranan eşlere Yargıtay'dan kötü haber geldi. Kocasının aşırı cimri davrandığını, eve kimsenin gelip gitmesini istemediğini, müşterek evin yaşanabilir şartlara sahip olmadığını iddia eden K.L., boşanma davası açtı. Evin temel ihtiyaçlarının bile yeterince karşılanmadığını belirten K.L. "Bana sürekli, 'Banyonun ışığını çok yaktın, sifonu çektin, ışığı kapat' gibi sebeplerle hakaret edip evden kovuyor. Eve gıda malzemesi ve temizlik malzemesi almıyor. Çay demlememi bile yasakladı. Kişisel temizliğine de dikkat etmiyor. Sürekli olarak beni aldatabileceğini ima ediyor. Evlilik birliğimi yürütebilecek asgari şartlara sahip değilim" diyerek boşanmak istedi. Kadın faizi ile 30 bin TL maddi, 50 bin TL manevi tazminata karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, çiftin evlilik birliğinin sarsıldığına hükmederek boşanmalarına ve cimri tutum sergileyen eşin tazminat ödemesine karar verdi. İtiraz üzerine dava Yargıtay'a gitti. Yargıtay'ın da onadığı karar emsal teşkil edecek.

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