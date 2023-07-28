Cin Ali Müzesi Nerede? Cin Ali Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Cin Ali Müzesi nerede sorusunun yanıtı bu müzeye nasıl gelineceğini bilmek isteyenler için önemlidir. Cin Ali hikâye kitapları ilkokul birinci sınıfta olan çocuklara okutulan bir öykü serisidir. Bu yüzden Cin Ali öykü serisi, Cin Ali Eğitim Vakfı tarafından bir müze haline getirilmiştir. Kültürel zenginleriyle öne çıkan bu müzeye ulaşım için Cin Ali Müzesi'ne nasıl gidilir ve giriş ücreti ne kadar gibi bilgilerin öğrenilmesi gerekmektedir.

Cin Ali Müzesi Nerede?

Yazar Rasim Kaygusuz tarafından çocukların okumayı sökmeleri ve sevmeleri için kaleme alınmış olan Cin Ali öykü kitaplar toplam on kitaptan meydana gelmektedir. Eğitim tarihinde önemli izler bırakan bu öykü serisi, kültürel bir miras olarak görülmektedir. Bu mirası unutturmamak ve yaşatmak için Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2016 senesinde bu müze meydana getirilmiştir. Müze içerisinde Cin Ali'yi yaratan yazarın öyküsüyle birlikte Cin Ali karakterine ait eşyalar, tahta, okul sıraları gibi yapıtlar bulunmaktadır. Bu müze, Türkiye'nin Başkenti olan Ankara iline bağlı Çankaya ilçesinin Kavaklıdere semtinde yer almaktadır. Müzenin ön plana çıkan özelliklerinden biri içeride bulunan masaların, camların, saksıların Cin Ali kitabının renginden esinlenerek sarı tonlarında olmasıdır.

Cin Ali Müzesine Nasıl Gidilir?

Müze içerisinde Cin Ali öykü kitaplarından çantalara, çıkartmalardan bardaklara kadar birçok farklı eşya bulunmaktadır. Gerek yetişkinler gerekse çocuklara yönelik olan bu müzeye ulaşım son derece kolaydır. Ankara'nın her noktasından özel araç ile buraya gelinebilir. Bunun için navigasyon cihazından da yararlanılabilinir. Ankara içerisinden gelmeyi planlayanlar Kızılay, Sıhhiye veya Ulus otobüs duraklarından toplu taşıma vasıtalarına binebilir. Otobüse bindikten sonra Kuğulu Park durağında inilmesi gerekmektedir. Ardından Bülten Sokak istikametine doğru yürüyerek, müzeye ulaşım sağlayabilir. Ayrıca şehrin birçok noktasından Kavaklıdere semtine hareket eden otobüsler de mevcuttur. Şehir dışından gelmeyi düşünen ziyaretçilerin ise öncelikli olarak Ankara'ya varış sağlamaları gerekir.

Cin Ali Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Ankara'da hizmet veren Cin Ali Müzesi'ne giriş ücretleri yaş aralığına göre değişiklik göstermektedir. Beş yaş ile on iki yaş arasında olan çocuklar için giriş bedeli 35 TL şeklindedir. Yetişkinler için giriş ücreti ise 75 liradır. 65 yaş ve üstü kişilerle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin ödemesi gereken miktar ise 50 TL'dir. Yalnızca sıfır yaş ile beş yaş arasındaki çocuklara giriş ücretli değildir. Dini bayramların ilk günü ile birlikte yılbaşı günleri ziyaretçilere kapalıdır. Haftanın ilk günü olan Pazartesi günleri dışında her gün sabah saat 10 ile akşam saat 6 arası ziyaret edilebilmektedir. Müze kartı olanlar ise müze kart geçiyor mu konusuyla ilgili doğru bilgi için müze ile iletişime geçebilir. Okul grubu olarak gelmek isteyenlerin ise öncesinde randevu alması gerekmektedir.