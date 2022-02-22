’Cin çıkarma’ bahanesiyle mağdurlara tecavüz etmişti! Kadınlar yaşadıkları dehşeti anlattı





3-4 KEZ RUHSAL ZORLAMA İLE…



Ben bugüne kadar 5-6 kez Bahadır'ın yanına gittim. Bazen yanında 2 gün kaldım. 3-4 kez ruhsal zorlama ile cinsel birliktelik yaşadık. Bahadır, Abdullah isimli arkadaşındaki arkadaşım Hazal'a ait cinsel içerikli bir videoyu bana izletti. Elinde buna benzer birçok video olduğunu söyledi. Bana Hazal ile görüşmememi, görüştüğüm takdirde ifşa videolarımı aileme göndereceği tehdidinde bulundu. "

İÇİNDE ÜÇ HARFLİELR VAR BUNLARI ÇIKARMAMIZ GEREK



Bahadır Koyuncu'nun bir diğer mağdur ettiği genç kız olan Özlem D. ise ifadesinde, " Bana, 'Senin içinde üç harfliler var, bunları çıkarmamız lazım. İç çamaşırı ile kalmanız gerek' dedi. Sanki yedirip içirdiklerinin etkisiyle karşı koyamadım. Benden parça parça 4- 5 bin lira aldı" dedi.