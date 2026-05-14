Selma Kara 58 bıçak darbesiyle öldürülmüştü! Cinayet geliyorum demiş: Otopsi raporu şoke etti...

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen olayda, İsmail Kara (42), boşanma davası tamamlanmasına rağmen, boşanma kararları henüz kesinleşmeyen eşi Selma Kara ile (38) konuşmak için evine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışmada, İsmail Kara, Selma Kara'yı 58 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Kara, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 14 Nisan tarihinde Ankara Batı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında heyet, İsmail Kara'ya 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

CİNAYET ADIM ADIM "GELİYORUM" DEMİŞ

Açıklanan gerekçeli kararda, İsmail Kara'nın son yıllarda alkol, kumar ve kendi beyanına esasen uyuşturucu kullandığı, bu sebeple aile içinde bazı sorunların yaşandığı belirtildi. Kara'nın, cinayetten önce de eşini yaraladığı ve bu sebepten Ankara Batı 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Eşe karşı kasten yaralama' suçundan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verildiği yer aldı. Kara çiftinin, aile bireylerinin aracılığıyla tekrardan barıştığı, fakat bir süre sonra anlaşmalı boşanma kararı aldıkları kaydedildi.

OTOPSİ RAPORU ŞOK ETTİ: YARALARDAN 21'İ ÖLDÜRÜCÜ NİTELİKTE

Ayrıca kararda, Selma Kara'nın 15 Şubat 2025 tarihinde ayrı bir eve taşındığı, olay günü ise İsmail Kara ile evde buluştuğu, taraflar arasında çıkan tartışmada eşi tarafından öldürüldüğü belirtildi. Düzenlenen otopsi raporunda, Selma Kara'nın vücudunda 52 kesici-delici alet yarası ile 6 kesi bulunduğu, bunlardan 21'inin tek başına öldürücü nitelikte olduğu, ölümün iç organ ve büyük damar yaralanmalarına bağlı iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği yer aldı.

KIZINA "GEBERTTİM" ŞEKLİNDE MESAJLAR ATMIŞ

Gerekçeli kararın dikkat çeken detaylarından biri de İsmail Kara'nın olaydan sonra kızına attığı 'Geberttim, öldürdüm' şeklindeki mesajlar oldu. Kararda 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Canavarca hisle öldürme' unsurlarının oluşmadığı, tasarlamanın kabulü için önceden alınmış bir öldürme kararı doğrultusunda planlı ve hazırlıklı hareket edilmesi gerektiği, somut olayda bu şartların bulunmadığı vurgulandı.

MAHKEME, "CANAVARCA HİS YOK" DEDİ

Öte yandan, sanığın Selma Kara'yı 58 bıçak darbesiyle öldürmesinin tek başına 'canavarca his' unsurunu oluşturmayacağı, sırf öldürmek için öldürme veya bundan zevk alma güdüsüyle hareket ettiğine ilişkin maddi delil bulunmadığı da gerekçeli kararda yer aldı.

O CANİYE İNDİRİM YOK!

Mahkeme, sanığın haksız tahrik hükümlerinden yararlanma talebini de reddetti. Kararda, çiftin geçmişte yaşanan olayların ardından yeniden barışarak birlikte yaşamayı sürdürdükleri, dosya kapsamına göre maktulün sadakat yükümlülüğüne aykırı herhangi bir davranışının tespit edilmediği belirtildi. Olay günü sanığın, ayrı yaşayan eşine yardım etmek amacıyla gittiğini söylediği, bu nedenle öfke ya da şiddetli elem altında hareket ettiğinin kabul edilemeyeceği ifade edildi. Mahkeme heyeti, İsmail Kara'nın 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ayrıca sanığın daha önce eşine yönelik yaralama suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının bulunması, pişmanlık gösterdiğine dair olumlu kanaat oluşmaması ve kişilik özellikleri dikkate alınarak takdiri indirim hükümlerinin uygulanmadığı belirtildi.