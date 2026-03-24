Giriş Tarihi: 24.03.2026 12:34 Son Güncelleme: 24.03.2026 13:03

Antalya'da katledilen 19 yaşındaki Hasan Şimşek vakasında flaş: Cinayet anı kameraya anbean yansımış!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 21 Mart tarihinde Hasan Şimşek'i (19) öldüren 3.87 promil alkollü cinayet zanlısı Hakan Kılıç’ın (29) cinayet anı marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt edildi. Olayda kullanılan silahın yapılan kontrolde, tabancanın zanlının babası Resul Kılıç. adına "Evde bulundurma ruhsatlı" olduğu tespit edilmesini ardından yasalara aykırı şekilde iş yerinde bulundurulması nedeniyle baba Resul kılıç’ta tutuklanmıştı.

Erdoğan ÖZTÜRK
  • ABONE OL

20 Mart tarihinde Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi 1064 Sokak'ta bulunan bir markette meydana gelen olayda, market sahibinin oğlu Hakan Kılıç ile markete müşteri olarak gelen Hasan Şimşek arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma cıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan Kılıç, işyerindeki tabancayla Hasan Şimşek'e ateş ederken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hasan Şimşek'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

7 KATI ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Cinayet şüphelisi Hakan Kılıç olayda kullandığı tabanca ile birlikte Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde gözaltına alınırken, yapılan alkol kontrolünde 3,87 promil alkollü olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden Hakan Şimşek'in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, gencin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından Şimşek'in cenazesi ailesi ve yakınları tarafından teslim alınarak Beyşehir ilçesinde toprağa verildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Öte yandan Hakan Şimşek'in hayatını kaybettiği olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, market sahibinin oğlu Hakan Kılıç. Şimşek'in boynuna sarıldığı, ardından diğer elinde bulunan tabancayı boğazına dayayarak bitişik atışla ateşleyerek gencin hayatına son verdiği anlar görüldü. Şimşek'in tabancadan çıkan kurşunla yere yığılmasının ardından Hakan Kılıç'ın silahı tezgaha bırakarak gencin yerde yatan cansız bedenini kontrol ettiği görüldü.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz