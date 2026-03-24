Antalya'da katledilen 19 yaşındaki Hasan Şimşek vakasında flaş: Cinayet anı kameraya anbean yansımış!

20 Mart tarihinde Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi 1064 Sokak'ta bulunan bir markette meydana gelen olayda, market sahibinin oğlu Hakan Kılıç ile markete müşteri olarak gelen Hasan Şimşek arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma cıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan Kılıç, işyerindeki tabancayla Hasan Şimşek'e ateş ederken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hasan Şimşek'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.