Cinayet büro raftan indirdi: 12 yıl sonra sır cinayet çözüldü! Şüphelisi böyle yakalandı...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul cinayet olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 24 Haziran 2014 tarihinde Bayrampaşa'da meydana gelen Gültekin Yıldırım cinayetini yeniden mercek altına aldı. Dosya kapsamında olay yerinden elde edilen deliller üzerinde gelişen kriminal imkanlar kullanılarak yeniden inceleme yapıldı. Gerçekleştirilen DNA karşılaştırmaları sonucunda olay yerinden elde edilen biyolojik bulguların Metin Ö. isimli 58 yaşındaki şüpheliye ait olduğu belirlendi. Yapılan araştırmalarda şüphelinin cinayetin işlendiği tarihte olay yerinde bulunduğu da tespit edildi.