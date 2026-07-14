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Giriş Tarihi: 14.07.2026 10:56

Cinayet büro raftan indirdi: 12 yıl sonra sır cinayet çözüldü! Şüphelisi böyle yakalandı...

İstanbul Bayrampaşa’da 2014 yılında bıçaklanarak öldürülen servis şoförü 67 yaşındaki Gültekin Yıldırım cinayeti, İstanbul Emniyeti Cinayet Büro ekiplerinin faili meçhul dosyalarına yönelik yürüttüğü çalışmalar sayesinde 12 yıl sonra aydınlatıldı. Olay yerinden alınan DNA örneklerinin yeniden incelenmesiyle kimliği belirlenen şüpheli, Muğla’nın Datça ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Cinayet büro raftan indirdi: 12 yıl sonra sır cinayet çözüldü! Şüphelisi böyle yakalandı...
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul cinayet olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 24 Haziran 2014 tarihinde Bayrampaşa'da meydana gelen Gültekin Yıldırım cinayetini yeniden mercek altına aldı. Dosya kapsamında olay yerinden elde edilen deliller üzerinde gelişen kriminal imkanlar kullanılarak yeniden inceleme yapıldı. Gerçekleştirilen DNA karşılaştırmaları sonucunda olay yerinden elde edilen biyolojik bulguların Metin Ö. isimli 58 yaşındaki şüpheliye ait olduğu belirlendi. Yapılan araştırmalarda şüphelinin cinayetin işlendiği tarihte olay yerinde bulunduğu da tespit edildi.

DATÇA' DA YAKALANDI

Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen ekipler, Metin Ö.'yü Muğla'nın Datça ilçesindeki kırsal bir bölgede düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Aradan geçen 12 yılın ardından aydınlatılan cinayetle ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#DATÇA #MUĞLA

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Cinayet büro raftan indirdi: 12 yıl sonra sır cinayet çözüldü! Şüphelisi böyle yakalandı...
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