Cinayet gibi kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza Kaş - Kalkan D400 Karayolu'nda meydana geldi. Kalkan'dan Yeşilköy istikametine motosikleti ile seyir halinde olan Yusuf Kıranşal atık toplama aracına arkadan çarptı. Motosiklet hurdaya dönerken ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Kaş Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen Yusuf Kıranşal yaşam savaşını kaybetti Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yeşiköy Mezarlığı'nda ailesi yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.