Cinayet gibi kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 13.9.2025 09:44 Son Güncelleme: 13.9.2025 10:58

Antalya’nın Kaş ilçesinde motosikletiyle belediyenin atık toplama aracına arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Yusuf Kıranşal (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza Kaş - Kalkan D400 Karayolu'nda meydana geldi. Kalkan'dan Yeşilköy istikametine motosikleti ile seyir halinde olan Yusuf Kıranşal atık toplama aracına arkadan çarptı. Motosiklet hurdaya dönerken ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Kaş Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen Yusuf Kıranşal yaşam savaşını kaybetti Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yeşiköy Mezarlığı'nda ailesi yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

