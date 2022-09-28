Antalya’da cinayet gibi kaza

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan gencin darp edilme ve kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yol ortasında yürüyen Çağrı Aktaş, yaya geçidine geldiği sırada yanına iki araç yanaşıyor. Araçtan inen kimliği belirsiz kişiler bir anda genci tekme ve yumruklarla darp ediyor. Darp sonrası baygınlık geçiren genci yolda bırakan şahıslar, ardından araçlarına binip bölgeden ayrılıyor. Araçların ayrılmasından yaklaşık 15 saniye sonrası ise taksi, yolda baygın halde yatan Aktaş'ın üzerinden geçiyor. Olayı gören Ömer B; "Geçerken arkadaşın baygın olduğunu gördüm. 2 kişi arabadan inip dövmüşler ve baygın halde bırakmışlar. Araba da üzerinden geçmiş" dedi. Başka bir görgü tanığı Gülseren G. ise, "Araçtan inip dövüyorlardı. Yere düşüp bayıldı kaldı. Onun bayıldığını görünce diğerleri gitti. Karanlıktı ve yerde yatıyordu, taksicinin onu görme ihtimali sıfırdı" diye konuştu.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Korkunç olayın ardından Çağrı Aktaş'ın cenazesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Oğlunun cenazesini alan anne Esma, gözyaşlarına boğuldu. Çağrı Aktaş'ın bir hafta önce babasının hayatını kaybettiği öğrenildi. Kardeşi Alparslan ve Hilal Aktaş yaşananların cinayet olduğunu söyledi. İşin peşini bırakmayacaklarını belirten acılı Aktaş ailesi, "Cenazemizi toprağa verdikten sonra karakola gidip olayın ayrıntısını öğreneceğiz" diye konuştular.