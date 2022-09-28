Antalya’da cinayet gibi kaza

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde 03.10 sıralarında meydana gelen olayda yol ortasında kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tekme tokat darp edilen Çağrı Aktaş bulunduğu yere yığılıp kaldı. Darp eden kişilerin genci yaya geçidinde yarı baygın halde bırakıp olay yerinden kaçtı.
OTOMOBİL EZDİ
Yaşananların ardından bir süre sonra H.Ü. idaresindeki ticari taksi gencin üzerinden geçti. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, Aktaş'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan gencin darp edilme ve kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yol ortasında yürüyen Çağrı Aktaş, yaya geçidine geldiği sırada yanına iki araç yanaşıyor. Araçtan inen kimliği belirsiz kişiler bir anda genci tekme ve yumruklarla darp ediyor. Darp sonrası baygınlık geçiren genci yolda bırakan şahıslar, ardından araçlarına binip bölgeden ayrılıyor. Araçların ayrılmasından yaklaşık 15 saniye sonrası ise taksi, yolda baygın halde yatan Aktaş'ın üzerinden geçiyor. Olayı gören Ömer B; "Geçerken arkadaşın baygın olduğunu gördüm. 2 kişi arabadan inip dövmüşler ve baygın halde bırakmışlar. Araba da üzerinden geçmiş" dedi. Başka bir görgü tanığı Gülseren G. ise, "Araçtan inip dövüyorlardı. Yere düşüp bayıldı kaldı. Onun bayıldığını görünce diğerleri gitti. Karanlıktı ve yerde yatıyordu, taksicinin onu görme ihtimali sıfırdı" diye konuştu.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Korkunç olayın ardından Çağrı Aktaş'ın cenazesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Oğlunun cenazesini alan anne Esma, gözyaşlarına boğuldu. Çağrı Aktaş'ın bir hafta önce babasının hayatını kaybettiği öğrenildi. Kardeşi Alparslan ve Hilal Aktaş yaşananların cinayet olduğunu söyledi. İşin peşini bırakmayacaklarını belirten acılı Aktaş ailesi, "Cenazemizi toprağa verdikten sonra karakola gidip olayın ayrıntısını öğreneceğiz" diye konuştular.