Cinayet gibi kaza! Önce çarptı, sonra üzerinden geçip kaçtı

Kaza, gece saatlerinde İmrahor Mahallesi'nde meydana geldi., Güler Karavay eşi Adem Karavay ve yeğenleriyle birlikte bölgede yürüyüşe çıktı. Bu sırada T.Ü. idaresindeki minibüs yol kenarında yürüyen 3 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Güler Karavay aracın önüne düştü. İddiaya göre sürücü, durmak yerine olay yerinden kaçmaya çalışırken Karavay'ın üzerinden geçerek uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Kazada ağır yaralanan Güler Karavay yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, eşi Adem Karavay ağır yaralandı. Çiftin yanında bulunan yeğenleri ise kazada hafif yaralandı.

KAÇAN ŞOFÖR YAKALANDI

Kazanın ardından olay yerinden kaçan şoförün yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kazayı gerçekleştirdiği tespit edilen T.Ü. gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Öte yandan hayatını kaybeden Güler Karavay'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Muş'a gönderildi.

'TEHLİKE OLABİLMESİ İÇİN BİRİNİN ÖLMESİ Mİ GEREKİYOR ?'

Güler Karavay'ın komşusu Rıdvan Nebioğlu, "Akşam saatlerinde meydana geldi. Bizim tanıdık. O, eşi ve çocuğu yürüyüşe çıkıyorlar. Genellikle burada herkes yürüyüşe çıkıyor akşamları. Sürücü bir şey içmiş mi bilmiyoruz, kadına hızla vuruyor altına alıp sürüklüyor. Kadında dün akşam vefat etti. Defalarca söyledik, yeni yol yaptınız burada herhangi bir kasis görmedim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aradım, belediye 'Orada tehlike görmüyoruz' dedi. İlla birinin ölmesi mi gerekiyor,? Çocuklarımız sürekli burada bisiklet sürüyor, insanlar gidip geliyor. Burada felaket bir şekilde hızlı geçiyor araçlar, bu da bizi tedirgin ediyor. İşe giderken aklım hep burada, acaba çocuğumuz bisiklet sürdüğünde biri gelip çarpar mı diye" ifadelerini kullandı.