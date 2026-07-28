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Giriş Tarihi: 28.07.2026

Cinayet gibi kazada sürücü tutuklandı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Cinayet gibi kazada sürücü tutuklandı
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İstanbul Arnavutköy'de eşi Adem Karavay ve yeğeniyle yürüyüş yapan Güler Karavay'a (47) minibüs ile çarpıp üzerinden geçerek kaçan araç sürücüsü Tekin Ünsal yakalandı. Kaçan sürücünün güvenlik kamerası görüntülerinde önce plakası, ardından kimliği tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü Tekin Ünsal, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kazada hayatını kaybeden Güler Karavay'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Muş'a gönderilirken ağır yaralanan eşi ve hafif yaralanan yeğeninin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Cinayet gibi kazada sürücü tutuklandı
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