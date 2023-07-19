Cinayet gibi kazanın kurbanı bisikletli son yolculuğuna uğurlandı

"EN AĞIR CEZAYI ALSIN"

Kazaya sebep olan kinin en ağır cezayı almasını isteyen Cüneyd Tunçdağ, "Dikkat edilmesi gerektiğini her zaman söylüyoruz. Kurallara uyulması gerektiğine dair mesajlar veriyoruz. Allah mekanını cennet etsin. Buna sebep olan vatandaş da en ağır cezayı alsın. İçimiz soğumayacak tabi ama ibreti alem için iyi bir ceza verilmesini istiyoruz. Başka canlar yanmasın. Kontrolsüzlük ortada" dedi.