Cinayet gibi kazanın kurbanı bisikletli son yolculuğuna uğurlandı

Kadıköy Bostancı sahil yolu Çetin Emeç Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada Sezer Temel Ünlü, alkol ve uyuşturucu etkisindeyken kullandığı plakalı otomobille yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki bisiklet sporcusu Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden oldu.
Kazanın ardından Ünlü olay yerinden kaçarken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Güzelgün'ün öldüğü belirlendi. Olay yerinden kaçan Sezer Temel Ünlü'nün yerine olay yerine gelen Mehmet Can Ç. Kazayı üstlendi. Ancak Doğanay Güzelgün'ün öldüğünü öğrenince her şeyi itiraf etti.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Cenaze işlemlerinin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Üsküdar Şakirin Cami'ne getirildi. Cenaze namazı öncesinde DoğanayGüzelgün'ün babası Duman Türkay Güzelgün ile akrabaları taziyeleri kabul etti. Güzelgün, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğa uğurlandı.
"EN AĞIR CEZAYI ALSIN"
Kazaya sebep olan kinin en ağır cezayı almasını isteyen Cüneyd Tunçdağ, "Dikkat edilmesi gerektiğini her zaman söylüyoruz. Kurallara uyulması gerektiğine dair mesajlar veriyoruz. Allah mekanını cennet etsin. Buna sebep olan vatandaş da en ağır cezayı alsın. İçimiz soğumayacak tabi ama ibreti alem için iyi bir ceza verilmesini istiyoruz. Başka canlar yanmasın. Kontrolsüzlük ortada" dedi.