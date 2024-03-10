Cinayet gibi kazaya tahliye

Bolu Gerede'de evde anahtarını bulduğu arabayı ailesinden habersiz alıp yola çıkan Ömer Y. (16) kırmızı ışıkta bekleyen Jandarma Uzman Çavuşlar Musab Hacıömer Elmas (25) ve Mehmet Can Kaplan'ın (25) bulunduğu araca arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta yaralanan Elmas, yoğun bakımdaki 14 günlük tedavinin ardından şehit düşerken Kaplan da felç kaldı.Kazadan 10 gün sonra tutuklanan Ömer Y. ise 57 günde tahliye edildi.Uzman çavuşların ailesi "O günden beri yaşamıyoruz. Bu olay kaza değil cinayet. Daha deliller toplanmadan elini kolunu sallayarak dışarı çıkıyor. Kaçma ihtimali çok yüksek" diyerek karara tepki gösterdi.