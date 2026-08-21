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Giriş Tarihi: 21.08.2026

Cinayet kurbanı baba oğula veda

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Cinayet kurbanı baba oğula veda
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ADANA'NIN Çukurova ilçesinde alacak meselesi yüzünden tartıştığı Aytekin Fil (53) ve oğlu Sinan Fil'i (30) öldürüp eşi Neslihan Fil'i (48) yaralayan Mehmet Nuri Ataş (46) yakalandı. Katil zanlısı Ataş'ın sorgusu sürerken, öldürülen baba ile oğlu Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aynı olayda yaralanan Neslihan Fil, eşi ve evladının cenaze törenine tekerlekli sandalyeyle geldi. Acılı kadının gözyaşları arasında kocası ve yavrusunu son yolculuğuna uğurlaması yürekleri yaktı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Cinayet kurbanı baba oğula veda
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