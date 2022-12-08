Adana’daki cinayetin nedeni belli oldu: Katil PVC ustası çıkmıştı...

Adana'da 33 yaşındaki Uğur Uca'nın lüks motosiklet sattığı dükkan yanında bulunan restorandaki 'meşaleli kutlama' nedeniyle çıkan yangında küle döndü. Tadilata alınan restoranın cam ve pencere ölçülerini almaya gelen PVC doğrama ustası Muhammed Kandemir (25), 6 milyon liralık masraf oluşan motosiklet dükkanının içine girerek etrafta dolaşmaya başladı. İş yeri sahibi Uca, Kandemir'e "Kimsin?, İçeri girip, etrafa dokunma!" dedi. PVC ustasının "Asıl sen kimsin?" diye cevap vermesi üzerine kavga çıktı. Darp edilen Kandemir, silikon kesmek için yanında taşıdığı bıçakla Uğur Uca'yı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan Kandemir, "Öldürmeye kastım yoktu" dedi.
'MAŞELE' YANGIN ÇIKARTTI
Olay, 3 Aralık'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Cemalpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Galleria İş Merkezi'nde yer alan bir restoranda meşaleli kutlama nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede dükkanı saran alevler, yan taraftaki lüks motosiklet satışı yapan Uğur Uca'ya ait işyerine sıçradı. İtfaiye, saatler süren bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına alıp alevleri söndürdü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, her iki işletmede de büyük çapta maddi hasar oluştu.
KALBİNDEN BIÇAKLADI
İş yerinde 6 milyon liralık masraf oluşan Uğur Uca, 6 Aralık günü öğlen saatlerinde küle dönen iş yerine 2 arkadaşıyla birlikte geldi. O sırada yangının çıkış noktası olan restorana tadilata için gelen PVC ustası Muhammed Kandemir, Uca'nın dükkanına girerek yanmış motosikletlere dokunmaya başladı. Uca, polisin inceleme yapacağını belirterek etrafa dokunmaması için Kandemir'e "Kimsin?, Neden içeri giriyorsun. Etrafa dokunma" dedi. İddiaya göre, Kandemir, "Sana ne, asıl sen kimsin?" demesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı.
HASTANEDE ÖLDÜ
Darp edilen Kandemir, yanında bulunan bıçakla Uğur Uca'yı kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlanırken, ağır yaralanan Uca, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Kandemir ise sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.
"MESLEK GEREĞİ BIÇAK YANIMDA"
Çıkan tartışmada Uca ile yanındaki arkadaşları tarafından darp edildiğini söyleyen Kandemir, "Mesleğim gereği silikonları kesmek için kullandığım bıçak üzerimdeydi. Kavga sırasında yere düştüm. Kendimi korumak için bıçağımı çıkardım. Öldürmeye kastım yoktu" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Kandemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.