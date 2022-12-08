Adana’daki cinayetin nedeni belli oldu: Katil PVC ustası çıkmıştı...

HASTANEDE ÖLDÜ

Darp edilen Kandemir, yanında bulunan bıçakla Uğur Uca'yı kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlanırken, ağır yaralanan Uca, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Kandemir ise sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

"MESLEK GEREĞİ BIÇAK YANIMDA"

Çıkan tartışmada Uca ile yanındaki arkadaşları tarafından darp edildiğini söyleyen Kandemir, "Mesleğim gereği silikonları kesmek için kullandığım bıçak üzerimdeydi. Kavga sırasında yere düştüm. Kendimi korumak için bıçağımı çıkardım. Öldürmeye kastım yoktu" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Kandemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.