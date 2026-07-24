Cinayet pazarlığı telefondan çıktı

İstanbul'da bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Onur E. isimli şüphelinin cep telefonundaki video kaydında, 2025'de yüksekten düşme sonucu hayatını kaybeden Kamil Bektaş'ın ölümüne ilişkin detaylar çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, polis memurları Adem K. ile Uğur Ç. arasında, Kamil Bektaş'ın ölümüne ilişkin 'kasten öldürme' soruşturmasının seyrini etkilemek, olayın 'intihar' olarak değerlendirilmesine yönelik algı oluşturmak, teslim olan şüphelilerin ifadelerini yönlendirmeye çalışmakla ilgili 4 milyon liralık rüşvet anlaşması yapıldığı belirlendi. Rüşvete polis memuru Engin C. ile avukat İsmail Harun Tuncer'in aracılık ettiği, şüpheli Doğukan Derince'nin kız arkadaşı Gizem Ece ile Engin C.'nin verilen rüşvet ödemelerini Adem K. ile Uğur Ç.'ye ulaştırdıkları kaydedildi. Şüpheliler Adem K., Uğur Ç., Engin C., Doğukan Derince, Gizem Ece ve İsmail Harun Tuncer'in 4'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

PLANLADIKLARI GİBİ OLMADI

Öte yandan Bektaş'ın ölümüne ilişkin dosya şüphelilerin planladığı gibi olmadı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Kamil Bektaş'ın düşerek mi yoksa düşürülerek mi öldüğü hususunda kesin bir ayrım yapılamadığı ancak devam eden çalışmalarda Doğukan Derince'nin, Kamil Bektaş'tan alacaklı olduğunun, birkaç kişiyle birlikte Beştaş'ı bir eve götürüp darp ettiklerinin, darp edildiğine ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasıyla şüphelilerin Bektaş'ı öldürdüklerinin değerlendirildiği aktarıldı. Bu gerekçelerle şüpheliler hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldığı öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör