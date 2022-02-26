Haberler Yaşam Haberleri Cinayet sonrası kundaklamada 2 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 26.2.2022 22:38 Son Güncelleme: 26.2.2022 23:45

Cinayet sonrası kundaklamada 2 kişi tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
Cinayet sonrası kundaklamada 2 kişi tutuklandı

Kocaeli İzmit İlçesi Tavşantepe Mahallesinde, komşu olan iki aile arasında perşembe gününün ilk saatlerinde çıkan kavga kanlı bitti. 1 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı olayda, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı. Bu esnada tutuklanan zanlıların evi ve aracı kundaklandı. Kocaeli polisin olayla ilgili olarak yapmış olduğu çalışma sonucu 6 kişiyi daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 kişi tutuklandı.

Kocaeli İzmit İlçesi Tavşantepe Mahallesinde Perşembe gününün ilk saatlerinde, komşu oldukları öğrenilen iki ayrı aile arasında çıkan kavga kanlı bir şekilde noktalandı. Henüz çıkış sebebi öğrenilemeyen iki aile arasındaki kavganın büyümesi üzerine, çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edilirken, bu esnada kavgaya karışan Tarık Tanaç'ı başından vuruldu. Ayrıca biri kadın 5 kişide çeşitli yerlerinden yaralandı. Çok sayıda polisin müdahale ettiği kavgada, yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Tarık Tanaç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında E.Ö ve S.Ö 'nün olduğu 5 kişiyi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen E.Ö. S.Ö. ile birlikte 4 şüpheli tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı. Öte yandan bu esnada mahallede şüphelilerin evi ve aracı kundaklandı. Polis kundaklama olayı ile ilgili başlattığı çalışma sonucu yangın ve mala zarar verme olayları ile ilgili F.T, Y.T, S.T, S.T, N.T ve V.T isimli şüphelileri gözaltıma aldı. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T ve V.T çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakılırken, N.T ve S.T adli kontrol ile serbest kaldı. F.T ve Y.T ise tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Haydar Dümen’in sır gibi sakladığı çocukları Gaye Dümen ile Ali Alp Dümen harekete geçti! Milyonluk miras davasında sular durulmuyor!
SON DAKİKA: Zelenskiy’den flaş açıklama! Silahları bırakmayacağız
Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun S-400 açıklamalarına sert tepki: Bu akıl tutulması değilse nedir?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında kritik temas
İsimsiz telefon 70 milyonluk vurgunu önledi! Tapu'da 'dublörlü' sahte satış skandalında yeni ayrıntılar
ABD basınından bomba iddia! Biden teklif etti Zelenskiy reddetti
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi: 3500'den fazla Rus askeri öldürüldü
Türkiye tüm senaryolara hazır! işte 5 maddede Ukrayna teyakkuzu
Doğal güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu Hazal Çağlar’dan estetik açıklaması: Çıkan haberlere çok gülüyorum…
ARKADAŞINA GÖNDER
Cinayet sonrası kundaklamada 2 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA