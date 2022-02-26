Cinayet sonrası kundaklamada 2 kişi tutuklandı

Kocaeli İzmit İlçesi Tavşantepe Mahallesinde Perşembe gününün ilk saatlerinde, komşu oldukları öğrenilen iki ayrı aile arasında çıkan kavga kanlı bir şekilde noktalandı. Henüz çıkış sebebi öğrenilemeyen iki aile arasındaki kavganın büyümesi üzerine, çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edilirken, bu esnada kavgaya karışan Tarık Tanaç'ı başından vuruldu. Ayrıca biri kadın 5 kişide çeşitli yerlerinden yaralandı. Çok sayıda polisin müdahale ettiği kavgada, yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Tarık Tanaç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında E.Ö ve S.Ö 'nün olduğu 5 kişiyi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen E.Ö. S.Ö. ile birlikte 4 şüpheli tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı. Öte yandan bu esnada mahallede şüphelilerin evi ve aracı kundaklandı. Polis kundaklama olayı ile ilgili başlattığı çalışma sonucu yangın ve mala zarar verme olayları ile ilgili F.T, Y.T, S.T, S.T, N.T ve V.T isimli şüphelileri gözaltıma aldı. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T ve V.T çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakılırken, N.T ve S.T adli kontrol ile serbest kaldı. F.T ve Y.T ise tutuklandı.