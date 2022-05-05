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Giriş Tarihi: 6.5.2022

Cinayet soruşturmasında devletimiz yanımızda olsun

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Cinayet soruşturmasında devletimiz yanımızda olsun
ABD'dekı Teksas Üniversitesi'nde doktora eğitimi için gittiği yurttaki odasında başından silahla vurulmuş halde ölü bulunan Emre Soykök'le ilgili soruşturma ABD'de devam ediyor. Otopsi raporu beklenirken polisin cinayet yerine ağırlıklı olarak 'intihar' şüphesi üzerinde durması Emre'nin ailesini harekete geçirdi. Ağabey Caner Soykök, "Elçilikle görüştük, onların da sürece dâhil olmasını ve Emre'nin sahipsiz olmadığını göstermelerini istiyoruz. Emre'nin akademik kariyeri başarılarla doluydu ve ülkesine dönüp hizmet etmek istiyordu. Biz bu sürecin pisi pisine bir ölüm gibi kalmasını istemiyoruz" dedi.

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Cinayet soruşturmasında devletimiz yanımızda olsun
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