Cinayet şüphelisine sağlam raporu çıktı

İstanbul'da Beşiktaş tribün liderlerinden Seyit Subaşı'nın 2 yıl önce hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.2 yıl önce Seyit Subaşı kurşunların hedefi olmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay yerine 50 metre mesafede silahla yakalanan şüpheli Mustafa Y. akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürerek tahliyesini talep etti. Mahkemeye ulaşan Adli Tıp Raporunda; Mustafa Y'nin yargılanmasını ve cezaevinde kalmasını engelleyecek herhangi bir durum olmadığına yer verildi.