Cinayet zanlısı mesai arkadaşı çıktı! Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı

Kocaeli Darıca İlçesi Emek Mahallesinde 5 Temmuz 2022 günü sabah saatlerinde, vatandaşlar boş bir arsada başından vurulmuş bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, gerçekleştirmiş olduğu incelemler sonucu başınan vurulan kişinin evli ve 1 çocuk babası olan 37 yaşındaki Hakan Özer olduğunu belirledi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası morga kaldırılan Özer'in cansız bedeni, daha sonra ailesine teslim edildi. Cinayete kurban gittiği anlaşılan Özer'in cenazesi Darıca'da toprağa verilirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatan Kocaeli Polisi, Özer ile aynı fabrikada çalışan B.K veolayla ilgili bulunduğu değerlendirilen E.G isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

MESAİ ARKADAŞI TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.G, Cumhuriyet Savcılığında alınan ifadesi sonrası serbest bırakılırken, Özer ile aynı fabrikada çalışan ve mesai arkadaşı olduğu öğrenilen B.K tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay nedeni ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.