Cinayet zanlısı yayla evinde yakalandı

9 GÜN SONRA HASTANEDE ÖLDÜ

Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Doğan, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. O anlar, sokaktaki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Doğan, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 12 Ekim akşamı yaşamını yitirdi.