Cinayet zanlısı yayla evinde yakalandı

Adana'da yeğeninin hırdavat borcu yüzünden iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak başından vurulan Şeyhmus Doğan (41), hastanedeki 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Doğan toprağa verilirken katil zanlısı Müslüm T. ve kardeşi Esmer T. yayla evinde yakalandı. Müslüm T., "Telefonla arayıp, paramı istedim. İstediği gün ödeyeceğini söyleyip, küfretti. Ben de konuyu konuşmak için evine gittim. Kalabalık bir şekilde dışarı çıkınca, kendimi korumak için ateş açtım" dediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan ağabey kardeş adliyeye sevk edildi.
BORCA HIRDAVAT MALZEMESİ
Olay, 4 Ekim günü saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Şeyhmus Doğan'ın (43) yeğeni H.D., iddiaya göre, bir süre önce Müslüm T.'den (26) 20 bin liralık hırdavat malzemesi alıp, parasını sonra ödeyeceğini söyledi. H.D., 10 bin lira ödedikten sonra kalanını vermediği gerekçesiyle tehdit edilmeye başlandı. Müslüm T., kardeşi Esmer T. (23) ile birlikte H.D.'nin evinin önüne gitti. H.D.'nin aynı yerde oturan amcası Şeyhmus Doğan ile akrabaları sokağa inince, Müslüm T. tabancayla ateş açtı.
9 GÜN SONRA HASTANEDE ÖLDÜ
Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Doğan, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. O anlar, sokaktaki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Doğan, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 12 Ekim akşamı yaşamını yitirdi.
YAYLA EVİNDE YAKALANDI
Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Pozantı ilçesindeki bir yayla evinde saklandığını belirledi. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis, Müslüm ile kardeşi Esmer T.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Müslüm T., ifadesinde, "Telefonla arayıp, paramı istedim. İstediği gün ödeyeceğini söyleyip, küfretti. Ben de konuyu konuşmak için evine gittim. Kalabalık bir şekilde dışarı çıkınca, kendimi korumak için ateş açtım" dedi. Adliyeye sevk edilen Müslüm T. ile Esmer T., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.