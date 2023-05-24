Cinayet zinciri

Ankara'da eşinden ayrıldıktan sonra İstanbul'da yaşamaya başlayan Sevgi Demirci (38) ve çocukları Eren Polat (20) ile Rümeysa Polat'tan (13) haber alınamaması üzerine Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı. Demirci ve çocuklarının son görüldüğü yer olan Silivri Değirmenköy mevkiinde önceki gün yapılan kazada 3 ceset bulundu.Bulunan kemik parçaları Adli Tıp Kurumu'nda DNA incelemesine alındı. Cesetlerin anne ve çocuklarına ait olup olmadığını bu inceleme ortaya koyacak. ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan katılan Demirci'nin yakınları, kaybolan kadının, boşandığı kocasının yeğeni olan Ünal Y. ile birliktelik yaşadığını belirtmesi üzerine Ünal Y. ve akrabası Ömer Y. gözaltına alındı. Ünal Y. ilişki iddiasını kabul etmekle kalmadı, Demirci'nin Erdoğan adlı biriyle de görüştüğünü ileri sürdü.Bu arada, programa katılan ve cinayetlerden haberi olduğu halde kimseye bilgi vermeyen bir kişi daha gözaltına alındı. 3 şüphelinin sorgusu sürerken, Demirci'nin eski eşi Mücahit Polat ve akrabası Erdoğan Polat'ın da kayıp olduğu bilgisi ortaya çıktı. Ömer Y., Sevgi Demirci'nin eski eşi Mücahit Polat ve onun akrabası Erdoğan Polat'ın da 3 kişilik aileden önce öldürüldüğünü itiraf etti. Bunun üzerine polis, Çatalca ve Silivri'de cesetleri aramaya başladı.