Cinayet zincirini tüm aile biliyordu

İstanbul Silivri'de 25 Ocak 2021'den beri kayıp olan Sevgi Demirci (38) ile oğlu Eren Polat (20) ile kızı Rümeysa Polat'a (13) ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulunmuştu. Sürdürülen soruşturmada aynı aileden 2 kişinin de 2017 ve 2018'de öldürülüp Silivri ve Çatalca'da gömüldüğü ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ünal Y.(39), Ömer Y.(35), Duran K.(59), Mehmet K.(31), Hasan K. (45), Zeynep K.(23) ve Gülsen Y.'nin (61) sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edildi.Cinayet zincirinin ilkinin 2017'de Mücahit Polat'ın öldürülmesiyle başladığı öğrenildi. Ünal Y. ve Ömer Y. birlikte çiftlik işine girdikleri Polat'tan borçların ödenmesi için evini satmasını istedi. Polat kabul etmeyince Ünal Y. ve Ömer Y. akrabalarını Çatalca'da ormanlık alanda tüfekle öldürüp gömdü. 2018'de Polat'la evli olan Demirci'nin gönül ilişkisi yaşadığı Erdoğan Polat'ın aile meclisi kararı ile öldürülmesiyle sonuçlandı. Bu olaydan sonra ise Ünal Y. ile Demirci arasında gönül ilişkisi yaşanmaya başladı. Ünal Y. Demirci'yi boğarak, oğlunu çekiçle kafasına vurarak, kızını ise görgü tanığı kalmasın diye boğarak öldüklerini anlattığı öğrenildi. Cinayetlerin aile üyeleri tarafından bilindiği ancak sessiz kaldıkları öğrenildi. Öte yandan aile üyelerinin cinayetlerden haberdar olduğu ve bazı konularda birlikte karar aldıkları bildirildi.