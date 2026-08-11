Cinayete kurban giden Damlanur’un ölümünde flaş gelişme! 2 amca tutuklandı: Meğer şüpheli hat çıkarıp…

TELEFONUNDAN ÇIKAN MESAJ KAN DONDURDU

Damla Sarihan'ın telefonunda yapılan incelemede, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen S.Y. ile mesajlaşmalarında 36 gün önce intihar edeceği yönünde ifadeler olduğu tespit edildi. Bunun üzerine S.Y.'nin ifadesine başvuruldu. Mesajlaşmaları doğrulayan S.Y., ancak aralarının düzeldiğini, olay günü de herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurulmasının ardından ise dosya yeniden ele alındı. Ayrıca olaya ilişkin şüpheli ve tanık beyanlarına da başvuruldu. Yapılan inceleme ve yürütülen koordineli çalışmalar sonunda gizli tanıklar olayın intihar değil cinayet ve infaz olduğunu söyledi. Dosyadaki aile üyelerinin çelişkili ifadeleri, amca Sinan Sarihan'a ait el svaplarında atış artığı tespiti ve olayda kullanılan silahın intihara elverişli olmadığı ve üzerinde parmak izi tespit edilemediği değerlendirilerek soruşturma derinleştirildi.