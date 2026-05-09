Haberler Yaşam Haberleri Cinayete kurban giden Kübra Yapıcı memleketinde son yolculuğuna uğurlandı!
Giriş Tarihi: 9.05.2026 14:09

Cinayete kurban giden Kübra Yapıcı memleketinde son yolculuğuna uğurlandı!

Antalya'da kaybolduktan sonra Burdur'da öldürüldüğü ortaya çıkan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı, memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İHA Yaşam
Cinayete kurban giden Kübra Yapıcı memleketinde son yolculuğuna uğurlandı!
  • ABONE OL

Antalya'da yaşayan ve 30 Nisan'dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı'nın cesedi, ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakılmış halde bulunmuştu. İncelemede Yapıcı'nın silahla öldürülerek gömüldüğü, cesedinin ardından gömüldüğü yerden çıkarılarak yakıldığı ortaya çıkmıştı.

MEMLEKETİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kübra Yapıcı'nın cenazesi toprağa verilmek üzere bugün sabah memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine getirildi. Kübra Yapıcı için Merkez Camiinde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

ACILI BABA AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Genç yaşta hayatını kaybeden Yapıcı'nın cenazesinde gözyaşları sel oldu. Baba Yunus Yapıcı, ayakta durmakta güçlük çekti. Acılı aileyi yakınları ve vatandaşlar teselli etmeye çalıştı. Bir çocuğu olduğu öğrenilen Kübra Yapıcı'nın cenazesi, alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Ekinözü İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Cinayete kurban giden Kübra Yapıcı memleketinde son yolculuğuna uğurlandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA