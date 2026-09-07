Cinayeti gördüm valinin oğlu vurdu

Gülistan Doku soruşturmasında ABD'de yakalanan Umut Altaş'ın 34 sayfalık FBI sorgu tutanağı ortaya çıktı. Altaş sorgusunda, Doku'nun dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından vurulduğunu itiraf etti. Olay günü kendisinin de içinde bulunduğu BMW marka araçta olan Doku'nun "'Beni rahat bırakın, neden beni takip ediyorsunuz?' deyip çığlık atmaya başladığını iddia etti. Çıkan tartışmada Sonel'in torpidodan çıkardığı silahla ateş ettiği Gülistan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini doğrulayan Altaş, cesedi Sonel ile birlikte aracın bagajına taşıdıklarını itiraf etti. Altaş, Sonel'in koruma polisi Şükrü Eroğlu'nu aradığını, görüşmenin ardından kendisine "Sus, babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak" dediğini iddia etti. Altaş, ertesi sabah Sonel'in arayarak "Merak etme, hallettik" dediğini ifade etti. Doku'nun cesedinin Pertek yolu kenarına gömüldüğünü tahmin ettiğini aktaran Altaş, cinayetin ardından köprüye geri döndüklerini söyledi.

CESET VİDEOSU GÖNDERDİ

Umut Altaş, FBI sorgusunda Doku'nun hamile kaldığı, M. Türkay Sonel'in kürtaj baskısına direnip çığlık atması üzerine başından vurularak öldürüldüğü yönündeki eski beyanlarını kabul etti. Altaş ayrıca, Sonel'in WhatsApp üzerinden kendisine parçalanmış bir ceset parçasına ait video gönderdiğini ancak cesedin kime ait olduğunu bilmediğini aktardı.

TUTANAKLAR İNCELENİYOR

FBI'ın özet rapor olarak sunduğu tutanaklar; HTS, PTS verileri ve baz kayıtlarıyla eşleştirilmek üzere Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından incelemeye alındı.