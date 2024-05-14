Cinayeti Müge Anlı’ya itiraf etti

ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında bir cinayet daha aydınlatıldı. Her şey Muğla Seydikemer'de oturan 3 çocuk babası Şaban Ataş'ın (52) 22 Mart'ta kaybolmasıyla başladı. Ataş'ın hayatından endişe eden ailesi, kayıp başvurusu yaptı. Ancak, güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş bulunamadı. Bunun üzerine aile üyeleri "Müge Anlı ile Tatlı Sert"e katıldı. Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, canlı yayın çıkışında baş başa görüştüğü Müge Anlı'ya cinayeti itiraf etti."Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" diyen Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi. Bu itirafın ardından Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Sarıyer mevkisine giden polisler, üzeri taşlarla örtülü bir erkek cesediyle karşılaştı. Ataş'a ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İstanbul'da bulunan Karabulut ile Burhanettin Öztürk ve bir şüpheli daha gözaltına alındı.