Cinayeti şişedeki parmak izi çözdü

İstanbul Büyükçekmece'de 45 yaşındaki Faruk Yıldırım ile 23 yaşındaki A.I. bir süre alkol alıp sohbet etti. İkili arasında iddiaya göre küfür etme yüzünden tartışma çıktı. A.I. isimli genç, Yıldırım'ı silahla vurup olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinleri polise haber verdi. Ekipler öldürülen Faruk Yıldırım'ın yanı başında bulunan şarap şişelerinden parmak izi aldı. Yapılan teknik incelemelerden kimliği tespit edilen şüpheli A.I., olayda kullandığı düşünülen tabanca ile Büyükçekmece'de bir adreste yakalandı.