Cinayetin arkasından kan davası çıktı

Konya'da oto tamircisi olarak çalışan Mehmet Yıldız (29), Ramazan Demir'in (25) silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Yıldız, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, Mehmet Yıldız'ın, 2007 yılında henüz 13 yaşındayken, Ramazan Demir'in ağabeyi- Nizam'ı bıçaklayarak ağır yaraladığı, bu nedenle de 2 yıl hapis yattığını belirledi. 15 yıl boyunca bitkisel hayatta kalan Nizam Demir'in geçen yıl hayatını kaybetmesi üzerine kin güden Ramazan Demir'in, Yıldız'ı öldürdüğü belirlendi.Öte yandan cinayet anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde işyerinin önüne çıkan Mehmet Yıldız'ın yanına sakince yaklaşan Ramazan Demir, önde karnına ateş ediyor.Yıldız'ın yere düşmesi üzerine peş peşe silahını ateşlemeye devam eden Demir, Yıldız'ın başında bir süre bekledikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek olay yerinden ayrılıyor.