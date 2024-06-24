Cinayetin bahanesi hakaret

Gaziantep'in Araban ilçesinin Dağdancık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mehmet Emin Mercandağı sokakta karşılaştığı eşine yanında bulunan av tüfeği ile ateş etti. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Fatma Mercandağı'nı ambulansla Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Fatma Mercandağı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Fatma Mercandağı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan Mehmet Emin Mercandağı, sorgusunda anlaşamadıkları için eşiyle ayrı yaşadıklarını, sokakta karşılaştıklarında kendisine hakaret edince cinayeti işlediğini söyledi. Katil zanlısı koca, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.