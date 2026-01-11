Adana'da, 20 yaşındaki Resul Tayyar Öney'in, tartıştığı 19 yaşındaki Enes Doğan'ı bıçaklayarak öldürdüğü cinayetin nedeni 4 bin liralık borç çıktı. Adana'da 8 Ocak'ta, aralarında husumet bulunan Resul Tayyar Öney (19), kavga ettiği Enes Doğan'ı (20) karnından ve göğsünden yaraladı. Doğan olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli Öney ise olay yerinden kaçtı.Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüpheli Öney'in, Doğan'a 4 bin lira borçlu olduğu, parayı ödemeyince tarafların tartıştığı ortaya çıktı. Şüphelinin Yenibaraj Mahallesi'nde saklandığını tespit eden polis, bölgede araştırma yaptı. Polisin geldiğini görünce kaçan Öney, ekiplerin takibiyle sokakta yakalandı. Emniyete götürülen Öney ifadesinde, "Enes üzerime gelince kendimi korumak için bıçağı çıkardım. Öldürme kastım yoktu, bir anda oldu" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Resul Tayyar Öney, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.