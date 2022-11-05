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Giriş Tarihi: 5.11.2022 10:24 Son Güncelleme: 5.11.2022 11:15

Akrabaları halaydan kovuldu diye dehşet saçtı: Babayı vurdu oğlunu yaraladı

Adana’da düğüne katılan Galip Düz’ü öldüren oğlu Mehmet Düz’ü yaralayan Doğan Dağabakan tutuklandı. Cinayet, düğüne katılarak halay çeken iki kuzeni kovması yüzünden işlendiği ortaya çıktı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Akrabaları halaydan kovuldu diye dehşet saçtı: Babayı vurdu oğlunu yaraladı

Adana'da 17 yaşındaki A.S. ve 15 yaşındaki kuzeni M.S., tanımadıkları bir düğüne katılarak halay çekmeye başladı. Düğün sahibinin akrabası olan Galip Düz (53) iki kuzeni yabancı olduğu için düğünden kovdu. İki kuzen telefonla aradığı Doğan Dağabakan, düğüne yerine gelerek Galip Düz ve oğlu Mehmet Düz'e kurşun yağdırdı. Olayda baba ölürken oğlu yaralandı. Katil zanlısı tutuklandı.

HALAY ÇEKTİLER

Olay, 29 Ekim'de merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Galip Düz (53), oğlu Mehmet Düz (28) ile birlikte akrabalarının sokak düğününe katıldı. Galip Düz, halay çeken A.S. (17) ile kuzeni M.S.'yi (15) yabancı oldukları için düğünden kovdu. Kuzenler karşılık verince taraflar arasında tartışma çıktı. Sokaktan ayrılan A.S. ile M.S.'nin telefonla aradıkları Doğan Dağabakan (24), düğüne geldi. Dağabakan, belinden çıkardığı tabanca ile kalabalığa peş peşe ateş açtı.

BABA ÖLDÜ OĞLU YARALI

Silahtan çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Galip ile oğlu Mehmet Düz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise otomobille olay yerinden kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan baba ile oğlu, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Galip Düz, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Oğlu Mehmet Düz ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yakaladı. Evde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan Dağabakan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. A.S. ile M.S. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Akrabaları halaydan kovuldu diye dehşet saçtı: Babayı vurdu oğlunu yaraladı
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